Иркутского хирурга наградили за спасение младенца из Бурятии

В марте хирург Юрий Козлов срочно прибыл в Улан-Удэ и спас жизнь новорождённого
Детский хирург с мировым именем из Иркутска Юрий Козлов стал обладателем мартовской премии «Человек-поступок» в марте за операцию младенцу из Улан-Удэ. Об этом сообщается на странице в соцсети Фонда развития регионов России.
В марте Юрий Козлов провёл сложнейшую операцию в Улан-Удэ ребёнку, который родился с атрезией пищевода. У малыша не было участка пищевода, он заканчивался слепо, не сообщаясь с желудком. Хирург откликнулся на просьбу о помощи главного врача детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева и немедленно выехал в Улан-Удэ. Операция на пищеводе, проведённая на вторые сутки жизни ребёнка, прошла успешно.
В конце прошлой недели малыша выписали домой. В детской республиканской клинической больнице рассказали, что после уникальной операции ребёнок начал получать питание естественным путём. Сейчас желудочно-кишечный тракт у мальчика функционирует совершенно нормальным образом, как положено.
- Мама мальчика не скрывает слёз счастья... Мы тоже очень- рады за маленького человека! Пусть в жизни будет у него и у всей его семьи все хорошо! Мы благодарны Юрию Андреевичу Козлову за то, что он отозвался на обращение главного врача и безоговорочно, сразу приехал в Улан-Удэ, блестяще провёл операцию. Мы рады, что наши врачи получили мастер-класс по торакоскопической хирургии, участвовали в проведении операции - это ещё один шаг в расширении спектра малоинвазивных технологий в детской хирургии Бурятии, - говорят в детской республиканской клинической больнице.
В январе Юрий Козлов также приезжал в Улан-Удэ, за один день он провёл сразу пять операций. По итогам января Козлов вошёл в число четырёх финалистов премии, но тогда жребий выбрал другого победителя.
Справка:
Юрий Козлов - руководитель Центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы (Иркутск), профессор Иркутского медицинского университета, член Российской, Европейской, Тихоокеанской ассоциаций детских хирургов, Международной педиатрической эндохирургической ассоциации, почётный гражданин Иркутской области.
В том числе Козлов делает сложнейшие операции новорождённым детям, в том числе недоношенным. Спасает даже нерождённых детей, проводя внутриутробные операции.
Проводит уникальные операции через мельчайшие разрезы, используя оборудование, которой порой бывает 3 миллиметра в диаметре. Благодаря этому реабилитация пациентов проходит очень быстро.
Иркутского хирурга наградили за спасение младенца из Бурятии
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