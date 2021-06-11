По итогам выступлений будет сформирована сборная команда, которая поедет на соревнования в Биробиджан
Места на пьедестале распределялись согласно набранным баллам, завоевывали которые спортсмены в течение трех дней. Лучшей в этом году стала команда Главного управления, второе место завоевала команда ПСЧ-1. Тройку лидеров замкнули спортсмены пожарно-спасательной части №5.
В первый день атлеты состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, второй день выявил лучших в подъёме по штурмовой и трехколенной лестницам. В эти дни борьба шла как в командном, так и в индивидуальном зачёте.
Третий день соревнований был поделён на два этапа. В первом спортсмены доказывали своё превосходство в командной эстафете. Завершающей дисциплиной стало боевое развёртывание, в ходе которого команда из 7 человек устанавливала мотопомпу на открытый водоём объёмом 1 кубометр, от которого прокладывалась магистральная и рабочая линии протяжённостью около 100 метров. У финишной черты двум ствольщикам предстояло заполнить водой специальные мишени. Каждый коллектив старался выполнить норматив быстрее всех, чтобы получить больше баллов.
Завершились республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Дарагана традиционной церемонией награждения. По итогам выступлений по всем дисциплинам будет сформирована сборная команда Главного управления, которая в конце июня – начале июля поедет на межрегиональные соревнования в Биробиджан, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
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