 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Бурятии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Бурятии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
По итогам выступлений будет сформирована сборная команда, которая поедет на соревнования в Биробиджан

Места на пьедестале распределялись согласно набранным баллам, завоевывали которые спортсмены в течение трех дней. Лучшей в этом году стала команда Главного управления, второе место завоевала команда ПСЧ-1. Тройку лидеров замкнули спортсмены пожарно-спасательной части №5.

В первый день атлеты состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, второй день выявил лучших в подъёме по штурмовой и трехколенной лестницам. В эти дни борьба шла как в командном, так и в индивидуальном зачёте.

Третий день соревнований был поделён на два этапа. В первом спортсмены доказывали своё превосходство в командной эстафете. Завершающей дисциплиной стало боевое развёртывание, в ходе которого команда из 7 человек устанавливала мотопомпу на открытый водоём объёмом 1 кубометр, от которого прокладывалась магистральная и рабочая линии протяжённостью около 100 метров. У финишной черты двум ствольщикам предстояло заполнить водой специальные мишени. Каждый коллектив старался выполнить норматив быстрее всех, чтобы получить больше баллов.

Завершились республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Дарагана традиционной церемонией награждения. По итогам выступлений по всем дисциплинам будет сформирована сборная команда Главного управления, которая в конце июня – начале июля поедет на межрегиональные соревнования в Биробиджан, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

МЧС соревнования
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сотрудники МЧС проводят рейды
В Бурятии сотрудники МЧС проводят рейды
Общество, 11.06.2021
Проводятся рейды по предупреждению пожаров в многоквартирных домах
В Бурятии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Бурятии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Общество, 11.06.2021
По итогам выступлений будет сформирована сборная команда, которая поедет на соревнования в Биробиджан
Священник провёл службу в исправительном учреждении Бурятии
Священник провёл службу в исправительном учреждении Бурятии
Общество, 11.06.2021
Также он провёл с осуждёнными беседу о необходимости каждого христианина соблюдать 10 заповедей
В Иркутской области пойдут под суд члены банды
В Иркутской области пойдут под суд члены банды
Общество, 11.06.2021
Ими были совершены угон автомашины, а также разбойные нападения на ювелирные салоны, отделения банка, АЗС, почтовое отделение и магазин
Перепись населения в Бурятии стартует в июле
Перепись населения в Бурятии стартует в июле
Общество, 11.06.2021
Перепись начнётся с труднодоступных местностей
Иволгинский дацан вошёл в топ достопримечательностей России
Иволгинский дацан вошёл в топ достопримечательностей России
Общество, 11.06.2021
Список лучших достопримечательностей сделан на основе опроса жителей страны
В Бурятии играющие дети проникли на охраняемый объект
В Бурятии играющие дети проникли на охраняемый объект
Общество, 11.06.2021
Дети стали причиной сработавшей сигнализации на объекте
Эксперты «Золотой маски» посмотрят бурятский спектакль «Корея_03»
Эксперты «Золотой маски» посмотрят бурятский спектакль «Корея_03»
Общество, 11.06.2021
Действие в спектакле «Корея_03» разворачивается вокруг нелегалов из Бурятии
В Улан-Удэ выставили предметы, найденные при раскопках
В Улан-Удэ выставили предметы, найденные при раскопках
Общество, 11.06.2021
На выставке представили орудия труда, украшения, изделия из керамики
Жители Бурятии полюбовались солнечным затмением
Жители Бурятии полюбовались солнечным затмением
Общество, 11.06.2021
Жители Бурятии наблюдали солнечное затмение с помощью рентгеновских снимков и сварочных масок
В Бурятии вновь произошёл скачок заболеваемости COVID-19
В Бурятии вновь произошёл скачок заболеваемости COVID-19
Общество, 11.06.2021
Число госпитализированных больных и тех, кто лечится дома, растёт стремительными темпами
Бурятия стала четвёртой по «Дальневосточной ипотеке»
Бурятия стала четвёртой по «Дальневосточной ипотеке»
Общество, 11.06.2021
Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала 1,5 года назад и пользуется большой популярностью
В Бурятии днём до +29 градусов
В Бурятии днём до +29 градусов
Общество, 11.06.2021
В Улан-Удэ днём обещают небольшой дождь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^