Республику представят работы шести фотографов
10 июня в национальном музее Бурятии состоялся республиканский отборочный этап конкурс-выставки художественной фотографии «Навстречу Алтаргане», в рамках подготовки к XIV международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана».
- Организаторы данного конкурса ставили целью привлечь интерес к историческому и культурному наследию бурят, к формированию единого культурного пространства, знакомству с творчеством фотографов Бурятии, к выявлению талантливых, самобытных фотографов, а также широкой демонстрации богатства истории, традиций своего края, многообразию духовного мира бурятского народа, - сообщает пресс-служба музея.
В конкурсе приняли участие фотографы-профессионалы и фотографы-любители по двум номинациям: «Минии турэл нютаг» («Моя малая родина») (фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображения из сцен жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру) и «Буряад арад» («Бурятский народ») (фотографии-портреты человека, любо группы людей, передающие характер, духовный мир и самобытность бурятского народа). Всего было представлено 160 художественных фотографий из разных районов Бурятии.
По итогам конкурса художественной фотографии жюри отобрало лучшие работы следующих авторов: С. Тарасенко, С. Ильин, Е. Коноплев, А. Гармаев, С. Целовальникова и Д. Шатова. Работы фотохудожников будут представлять Бурятию на XIV международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана» в Забайкальском крае.
В Бурятии отобрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
Общество, Фото:
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