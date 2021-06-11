В столице Забайкалья пройдут еженедельные шахматные турниры
В Забайкальском каре запустят проект «ШахмаПарк». Открытие проекта состоится в Чите 12 июня в 15:00 в парке «Шахматный».
- Суть проекта – игра в шахматы, проведение турниров среди пенсионеров, обучение игре в шахматы детей старшими наставниками. Еженедельно, по воскресеньям в Шахматном парке Читы будут проходить турниры. Приглашаем всех желающих присоединиться к этому проекту, успевайте подать заявки на участие в данном проекте, количество мест ограничено, - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, более подробную информацию можно узнать по телефону: 8-964-464-46-59.
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В Чите запустят летний проект по шахматам
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