Бывший вице-спикер Народного Хурала решил обжаловать решение суда
Апелляционную жалобу на решение Прибайкальского районного суда подал защитник (адвокат) депутата, бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Жалоба поступила 7 июня.
Ранее отец погибшей девушки Максим Бурчевский, а также прокурор подавали апелляционную жалобу и апелляционное представление соответственно. Они сочли приговор Жамбалову слишком мягким.
Как сообщал «Байкал-Daily», приговор по громкому делу был оглашён 26 мая. Бурятскому политику было назначено 6 лет 1 месяц в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года.
Страшная авария произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо» на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель скрылся. Студентка от полученных повреждений скончалась.
Спустя несколько часов после происшествия в полицию явился улан-удэнский бизнесмен Галуст Пилосян, который утверждал - в момент аварии за рулём машины был именно он. Якобы в тот день он и его друг Баир Жамбалов, поменялись автомобилями.
Однако Баир Жамбалов был задержан весной 2020 года. «В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Сам Баир Жамбалов свою вину не признал ни в ходе следствия, ни на суде.
Приговорённый к заключению Баир Жамбалов подал апелляцию
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