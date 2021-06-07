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Бурятия присоединилась к акции «Чистые берега Евразии»

Бурятия присоединилась к акции «Чистые берега Евразии»
Общество,  Фото:pixabay.com
На берегу Байкала участниками акции было собрано около 600 кг мусора

5 июня в Бурятии провели акцию «Чистые берега Евразии». Во всемирный день охраны окружающей среды в очистке береговой полосы озера Байкал в селе Горячинск Прибайкальского района республики приняли участие 70 активистов.

- Международная акция «Чистые берега Евразии» – долгосрочная инициатива, направленная на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам. В рамках акции участники на местах очищают прибрежную зону и мелководье водоёмов своего региона от бытового мусора, внося свой вклад в очистку, возрождение и укрепление водных ресурсов Евразии, – сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Бурятии.

Общими усилиями участниками акции собрано порядка 600 кг мусора. Протяжённость очистки прибрежной зоны составила 2,5 км.

Одиннадцать грузовиков мусора собрали участники международного проекта «Чистые берега Евразии» в Иркутской области. На восьми площадках Слюдянского, Иркутского, Ольхонского районов и в Иркутске состоялись массовые экологические акции по уборке мусора на берегах Байкала, Иркутского водохранилища и реки Ангара.

Самая многочисленная акция состоялась в городе Байкальск. Водолазы МЧС выполнили большой объем работы, подняли мусор со дна Байкала. Участниками акции собран грузовик старых рыбацких сетей, пластика и прочего мусора.

По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, всего участниками международного проекта «Чистые берега Евразии» стали свыше 400 человек. К выполнению работ было привлечено 14 единиц различных видов техники и плавсредств, из них задействовано на вывозе мусора семь КамАЗов, один грузовик «Урал», два УАЗа и два погрузчика.
Бурятия акция экология уборка мусора мусор Байкал
 
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