Трио «Чива» оказалось в шаге от финала и пяти миллионов рублей
Сегодня, 4 июня, во время эфира станет известно, кого жюри шоу «Comedy Баттл» выберет для борьбы за пять миллионов рублей в финале. Судить молодых комиков будут Ваня Усович, Марина Кравец и Илья Соболев. В числе участников – трио «Чива» из Улан-Удэ.
Блогеры Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев вновь порадуют зрителей и дадут ещё одну возможность землякам поболеть за себя.
- Мы в шаге от финала, а это значит, что расслабляться нельзя, - рассказали юмористы. – Сцена, съёмки, участие в таком проекте – это большая работа, которую нужно делать не только качественно, но ещё и смешно. В жюри такие классные люди, так что постараемся быть на волне, чтобы нас взяли в финал.
Выпуск «Comedy Баттл» с трио «Чива» из Улан-Удэ выйдут в эфир сегодня в 23.00 на ТНТ.
Путь известных в Бурятии на ТНТ оказался не самым лёгким. В отборочном туре они ещё до начала выступления услышали комплименты от члена жюри Азамата Мусагалиева. Однако выступление оказалось не абсолютно успешным – первый номер жюри раскритиковало и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас второй номер.
В следующем раунде трио «Чива» также едва не вылетело из шоу. «Ну, такое выступление было», - оценил, к примеру, комик Алексей Щербаков. Впрочем, улан-удэнцам вновь дали шанс.
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Трио из Улан-Удэ поборется за выход в финал «Comedy Баттл»
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