Борцу Александру Богомоеву подарили машину за 2,5 млн











Александр Богомоев



Победу Александр посвятил своему другу Юрию Власко, двукратному победителю первенств Европы, убитому в 2017 году на Байкале.



Летом 2020 года Александр Богомоев



Александр Богомоев завоевал золото чемпионата Европы 2020 года , который проходил в Риме. В финале бурятский борец одержал победу над чемпионом мира 2019 года Бека Ломтадзе из Грузии. Богомоев победил со счётом 3:2.Победу Александр посвятил своему другу Юрию Власко, двукратному победителю первенств Европы, убитому в 2017 году на Байкале.Летом 2020 года Александр Богомоев получил в подарок трёхкомнатную квартиру в Улан-Удэ . Спонсоры подарили ему квартиру как раз за золото чемпионата Европы. Именно тогда Евгений Кучумов пообещал, что следующим подарком Богомоеву будет машина.

Бурятскому борцу Александру Богомоеву подарили новенький автомобиль «Тойота Камри». Такая машина стоит примерно 2,5 млн рублей. Щедрый подарок ему сделали друзья за победу на чемпионате Европы-2020.- Достойный подарок Александру Богомоеву от друзей! – сообщил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, ставший свидетелем трогательного момента передачи автомобиля.Основной вклад, судя по всему, внёс друг Богомоева Евгений Кучумов, предприниматель и тункинский депутат. Кучумов, по словам министра спорта, «замотивировал» друзей, так что они скинулись и сообща купили «Тойоту Камри».- Заслужил Александр Палыч, - высказался сам Евгений Кучумов. – Подаём пример нашим землякам по обе стороны Байкала. Чтобы других спортсменов также поощряли, чтобы у них был стимул работать, выигрывать и прославлять Байкал, Бурятию, Иркутскую область.