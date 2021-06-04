В Бурятии сегодня ожидается жаркая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7, +12, по северу и юго-западу до +1, днём +25, +30, по юго-западу и крайнему югу до +35, по Прибайкалью +15, +20.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +28, +30.

