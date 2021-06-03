Юные спортсмены приняли участие в открытом первенство Канска по тайскому боксу
С 29 по 30 мая в городе Канск Красноярского края прошло открытое первенство города по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие свыше двухсот спортсменов из Красноярска, Ачинска, Канска, других районов края, а также Иркутска, Братска и Бурятии.
В первенстве успешно выступила команда спортивного клуба «Клинч 03» из Бурятии. Ребята завоевали на соревнованиях 13 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая. Тренирует спортсменов Ольга Меженина. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.
Напомним, что юные спортсмены Бурятии также удачно выступили в Иркутске на областном турнире по тайскому боксу «Золотой Монгкон». В соревнованиях принимали участие тайбоксёры спортивной школы Иволгинского района.
Тайбоксёры Бурятии выиграли 13 медалей в Красноярском крае
Общество, Фото:
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