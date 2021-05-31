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Тайбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске

Тайбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Общество,  Фото:клуб «Иволга Тай»
Иволгинцы приняли участие в областном турнире «Золотой Монгкон»

С 28 по 29 мая в Иркутске прошёл открытый областной турнир по тайскому боксу «Золотой Монгкон». В соревнованиях приняли участие представители спортивной школы Иволгинского района Бурятии.

Иволгинские тайбоксёры успешно выступили на соревнованиях. Победителями турнира стали Бекетов Илья, Сотников Станислав, Хлебодаров Пётр, Хлебодаров Александр, Тубшинов Роман, Байс Анастасия, Гриценко Ксения и Улзутуева Амина. Серебряные награды завоевали Мунин Антон, Хабитуева Елизавета, Жданов Артём и Хлебодаров Кирилл. Анастасия Байс также получила кубок «Лучший боец турнира».

Спортсменов тренирует Оюна Абдулмуслимова. Об этом сообщает федерация тайского бокса Бурятии.
Бурятия Иркутск турнир тайский бокс спорт
 
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