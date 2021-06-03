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В 103-м квартал Улан-Удэ построят спортивный комплекс

В 103-м квартал Улан-Удэ построят спортивный комплекс
Общество,  Фото:pixabay.com
Объект будет состоять из беговой дорожки и футбольного поля

В 103-м микрорайоне Улан-Удэ началось строительство физкультурно-оздоровительный комплекса. Объект будет предназначен для занятий спортом на открытом воздухе, сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

Комплекс площадью 18 квадратных метров будет состоять из беговой дорожки и футбольного поля. Строительные работы проводятся подрядной организацией ООО «Балси».

Сдать в эксплуатацию объект планируется к ноябрю 2021 года. На работы из федерального бюджета выделено 54505,3 тысяч рублей. Доля софинансирования из республиканского бюджета составила 1112,36 тысяч рублей.

Напомним, что в 103-м микрорайоне также ведётся строительство регионального центра единоборств. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре этого года.
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