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Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, как сбылась мечта о строительстве в Бурятии Центра единоборств

Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, как сбылась мечта о строительстве в Бурятии Центра единоборств
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Строительство центра спортивных единоборств началось в 2020 году за счёт средств единой дальневосточной субсидии

Региональный центр единоборств, строящийся в 103 микрорайоне Улан-Удэ, планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Как рассказал 14 мая министр спорта и молодежной политики республики на встрече с населением в Селенгинском районе Вячеслав Дамдинцурунов, его строительство стало возможным благодаря вхождению Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа.

- У меня была мечта – построить Центр единоборств в Бурятии. И я думал, как её осуществить. 2018 год, я совсем недавно назначен министром спорта. Возглавляю бурятскую делегацию в составе российской на фестивале в Японии. Мы представили нашу бурятскую борьбу, стрельбу из лука. Руководитель российской делегации - Юрий Петрович Трутнев, полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, зампред правительства. Мы сидим вечером, ужинаем с его помощником исполнительным директором РСБИ, а он мой близкий друг. Я ему говорю: «Рамиль, мне в Бурятии нужно построить Центр единоборств, у нас очень много медалей завоевывают борцы, боксёры и другие единоборцы. Он мне говорит: «Были бы вы в ДФО». Я немного расстроенный ушёл спать, утром просыпаюсь, смотрю новости: Бурятия вошла в состав Дальневосточного округа. Я подошел к Рамилю и говорю ему, шутя: ты же сказал, что нужно в ДФО войти, вот глава республики и решил этот вопрос за ночь. Шутки шутками, но в первый визит Юрия Петровича в Бурятию мы организовали встречу со многими нашими представителями единоборств в ФСК. Юрий Петрович поддержал нас, на этот проект мы получили дальневосточную субсидию. И уже в этом году у нас открывается центр спортивных единоборств на 10 тысяч квадратных метров. Так что - мечты сбываются! - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов.

Строительство центра спортивных единоборств началось в 2020 году за счет средств единой дальневосточной субсидии. Центр общей площадью в 10 тысяч кв.м объединит пять залов: восточных единоборств, бокса, борьбы, тренажёрный и универсальный зал. Стоимость строительства составляет 393,94 млн рублей. Региональный центр единоборств будет предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований местного и межрегионального уровня по многим видам спортивных единоборств и боевых искусств, а также другим видам спорта.

Пропускная способность комплекса при тренировочном процессе составит 240 человек в смену. Помимо тренировочных залов, в комплексе расположится хостел на 20 мест, универсальный зал, раздевалки, душевые и санитарные узлы, конференц-зал на 45 мест, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
правительство РБ строительство
 
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