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В Улан-Удэ разгорелся спор о штрафах за парковку на газоне

В Улан-Удэ разгорелся спор о штрафах за парковку на газоне
Общество,  Фото:anonim__03
Спор начал улан-удэнец, который считают, что его оштрафовали неправомерно

Среди подписчиков Instagram-паблика «Аноним 03» возник спор по поводу штрафа за парковку в неположенном месте. Улан-удэнец поставил автомобиль на участке земли, который предназначен для зелёных насаждений, не закрыт асфальтом и огорожен бордюрами.

- Выписали штраф 3000 рублей за то, что возле дома машина была припаркована, как оказалось, на газоне. Проживаю в этом доме около 30 лет, там никогда не было газона, голый гравий и камни. Кроме полыни в рост человека, никогда ничего не росло. Но администрация «состряпала» какое-то постановление, что, якобы газоном или участком земли, предназначенного под зелёные насаждения, считается любой участок земли не закрытый асфальтом и огороженный бордюром, - поделился мужчина.

Также житель Улан-Удэ возмущён, так как он впервые слышит о данном запрете.

- Как же надоело отношение властей к людям, как к дойной корове. Кстати, жильцы продолжают там парковаться, не зная, что это «газон», - добавил автор поста.

Впрочем, информация о подобных проверки и наказаниях за парковку на газонах не раз проходила в СМИ. Как сообщал «Байкал-Daily», в законе Бурятии «Об административных правонарушениях» с марта 2020 года появилась новая статья об ответственности за проезд, остановку и стоянку автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках. 

За административное правонарушение предусмотрен штраф: на граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридические лица - от 30 до 50 тысяч рублей.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни вступились за оштрафованного водителя, требуя залить дворы асфальтом:

«Сначала сделайте парковки, потом штрафуйте за то, что авто на куче гравия стоит»,
«Теперь, благодаря администрации, многие люди узнают, что такое настоящий «газон». А красивая зелёная травка, это миф из американских фильмов»,
«Парковать где попало не катит, но и газоном там не пахнет»,
«Сначала сделали бы нормальные газоны, прежде чем штрафовать».

Другие пользователи отмечают, что трава на этом и подобном участке и не растёт как раз из-за таких автомобилистов.

«Может быть, если туда не ставить машины, то там бы и был газон? Или хотя бы какая-то растительность»,
«Уверен, если бы там был газон, он ставил бы там же»,
«30 лет ставит там машину и говорит, что никакого газона не было. Так откуда он там вырастет?»
«Всё правильно, сначала купи гараж или машино-место, а потом покупай машину. Ты же холодильник в пустоту не покупаешь. А бордюр и есть бордюр, видишь ты там газон или нет»
«Из-за таких, как ты, ничего не растёт. Правильно, всех штрафовать»,
«Ибо нечего пыль развозить по городу».


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