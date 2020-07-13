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Улан-удэнцам за парковку на газонах грозят немалые штрафы

Улан-удэнцам за парковку на газонах грозят немалые штрафы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За одну только неделю было выявлено более 200 нарушителей

С 13 марта в закон Бурятии «Об административных правонарушениях» введена новая статья об ответственности за проезд, остановку и стоянку автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках.

- Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ, на озеленённых территориях общего пользования запрещается совершать любые действия, влекущие повреждение и уничтожение зелёных насаждений. В том числе производить самовольную вырубку и посадку зелёных насаждений, сбрасывать смёт и другие отходы, ездить по зелёным насаждениям и парковать автотранспорт на газонах, - пояснила исполняющая обязанности начальника управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Гэмма Тайсаева.

За вышеперечисленные нарушения предстоит заплатить штраф: на граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридические лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей.

Только за одну неделю июля управление административного контроля зафиксировало около 200 стоянок машин на газонах, детских и спортивных площадок. По всем фактам направлены запросы в ГИБДД для установления собственников и привлечения их к ответственности.


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