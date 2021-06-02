Местами по республике возможны грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 июня в республике местами возможны грозы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-18 м/с.
Утром ожидаются заморозки, днём +19,+24, местами +10,+15.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём +19,+21.
Во второй день лета в Улан-Удэ потеплеет
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