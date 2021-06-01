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В Бурятии фестиваль «Голос кочевников» всё же состоится

В Бурятии фестиваль «Голос кочевников» всё же состоится
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие пройдёт, как и было запланировано изначально, в Ацагате

«Голос кочевников» (0+) пройдёт 16-17 июля в Ацагате. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.

- Уже известны гости второго дня фестиваля. Первыми станет поп-группа «Zoloto». Группа Zoloto — это новая форма великой поп-музыки, свободной от рамок формата и правил звучания, направления или жанра. Автор музыки и текстов Владимир Золотухин в лёгкой подаче переплетает глубокую поэзию и множество оригинальных мелодий, где его голос — это полноценный инструмент. Live группы Zoloto дополнен видеоинсталляциями, погружающими слушателя в другую вселенную, созданную Владимиром, и дополняемую каждым музыкантом на сцене, - отметили в филармонии.

17 июля на сцене «Голоса кочевников» также выступит легенда российской рок-музыки — группа «Танцы минус». «Танцы Минус» дебютировали в 90-х песней «Город». Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов. Среди наиболее известных хитов коллектива — «Город», «Половинка», «Цветут цветы», «10 капель», «Иду». После перерыва в шесть лет в январе этого года вышел новый полноформатный альбом с простым названием — «8». В релиз вошло девять треков.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого судьба фестиваля висела в воздухе. Не было решено, будет ли проводиться мероприятие: коррективы постоянно вносила непростая ситуация с коронавирусом. Роспотребнадзор высказывал опасения по поводу проведения «Голоса кочевников», поскольку заболеваемость в последние дни растёт.

Обсуждалась возможность переноса фестиваля из степи Ацагатской долины в закрытые помещения, например, в ФСК.

В 2020 году фестиваль был отменён из-за пандемии.  
Голос кочевников
 
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