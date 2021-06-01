Людмиле Воронцовой нужно выиграть два поединка в Париже
Людмила Воронцова будет боксировать за олимпийскую лицензию. Европейский квалификационный турнир по боксу стартует в Париже в эту пятницу, 4 июня.
- Для бурятской спортсменки это будет вторая попытка завоевать долгожданную путёвку на Олимпиаду в Токио-2020. В прошлом году Людмила Воронцова в составе женской сборной России по боксу была допущена для участия в европейской квалификации в Лондоне. Тогда нашей спортсменке не удалось провести ни одного поединка из-за того, что турнир был отменён из-за пандемии, - сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
В Париже Людмила Воронцова будет выступать в весовой категории до 57 килограммов. Россию также представят Светлана Солуянова (до 51 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Земфира Магомедалиева (до 75 кг).
Как пояснил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский, для завоевания лицензии Людмиле Воронцовой будет необходимо выиграть два поединка.
- Девушки хорошо готовы, и сейчас каждой из них надо максимально выложиться для того, чтобы не подкачать и не подвести. Я надеюсь, что мы завоюем все пять путёвок на Олимпийские игры, – приводит слова Ивана Шидловского федерация бокса России.
Первый бой нашей спортсменки пройдёт во время вечерней сессии 4 июня. За выход в четвертьфинал квалификации серебряному призёру чемпионата мира-2019, чемпионке России Людмиле Воронцовой будет противостоять чемпионка Европы-2019, участница Олимпийских игр-2016 Ирма Теста из Италии.
Спортсменка из Бурятии будет боксировать за олимпийскую лицензию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмен получил приз за волю к победе
Людмиле Воронцовой нужно выиграть два поединка в Париже
Двукратным чемпионом республики стала команда «Багатур»
Военнослужащие заняли первое место на всех этапах
Следующими стартами для спортсменов станет командный чемпионат России
Традиционное российско-монгольское учение направлено на борьбу с международным терроризмом
Акция «Да здравствует детство!» была посвящена Дню защиты детей
В конкурсе участвовали более 200 детей
В прошлом году полицейские составили 15 протоколов
В мэрии заверяют, что шлагбаумы просили установить местные жители
Численность медведя в парке находится в стабильном состоянии
Стали известны подробности новой премии в области развития бурятского языка
12 лет назад местный житель нашёл в нацпарке останки фазана
40 саженцев сосны, берёзы, акации и черемухи были высажены в центре села Хуртэй Кижингинского района
Также осуждённые вырастили рассаду цветов