Спортсменка из Бурятии будет боксировать за олимпийскую лицензию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Людмиле Воронцовой нужно выиграть два поединка в Париже



Людмила Воронцова будет боксировать за олимпийскую лицензию. Европейский квалификационный турнир по боксу стартует в Париже в эту пятницу, 4 июня.



- Для бурятской спортсменки это будет вторая попытка завоевать долгожданную путёвку на Олимпиаду в Токио-2020. В прошлом году Людмила Воронцова в составе женской сборной России по боксу была допущена для участия в европейской квалификации в Лондоне. Тогда нашей спортсменке не удалось провести ни одного поединка из-за того, что турнир был отменён из-за пандемии, - сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.



В Париже Людмила Воронцова будет выступать в весовой категории до 57 килограммов. Россию также представят Светлана Солуянова (до 51 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Земфира Магомедалиева (до 75 кг).



Как пояснил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский, для завоевания лицензии Людмиле Воронцовой будет необходимо выиграть два поединка.



- Девушки хорошо готовы, и сейчас каждой из них надо максимально выложиться для того, чтобы не подкачать и не подвести. Я надеюсь, что мы завоюем все пять путёвок на Олимпийские игры, – приводит слова Ивана Шидловского федерация бокса России.



Первый бой нашей спортсменки пройдёт во время вечерней сессии 4 июня. За выход в четвертьфинал квалификации серебряному призёру чемпионата мира-2019, чемпионке России Людмиле Воронцовой будет противостоять чемпионка Европы-2019, участница Олимпийских игр-2016 Ирма Теста из Италии.

