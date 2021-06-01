Улан-удэнка получила призовую номинацию на конкурсе «Леди Сибири»









Представительницы Бурятии получили номинации на конкурсе «Леди Сибири», финал которого состоялся 29 мая в Новосибирске.Дулма Чимитдоржиева стала второй вице-королевой Сибири 2021 года, а также получила номинацию «Леди Гармония», а Зоригма Дугарова стала победительницей в номинации «Леди Скромность».- На финале был яркий выход в стиле триколор, у Зоригмы было синее платье, а у Дулмы - красное. Также представительницы нашего региона показывали творческие номера: Дулма исполнила красивую бурятскую песню, передала залу энергетику нашей республики, зрители были в восторге от её выступления, а Зоригма исполнила очень пластичный танец с элементами нашей бурятской хореографии и стиля vogue. Был также красивый выход в вечерних платьях. Соперницы были очень сильные, и мы очень рады, что Дулма получила призовую номинацию, поздравляю её и очень горжусь ею, - рассказала директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.Уже 1 июня начнётся конкурс «Миссис России Мира 2021», где участвуют 7 представительниц Бурятии, финал состоится 4 июня в Москве.