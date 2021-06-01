Бурятия попросит Госдуму вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Законодательная инициатива касается только жителей ДФО



Депутаты Народного Хурала Бурятии на очередной сессии рассмотрят постановление о законодательной инициативе по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменения в статьи 8 и 32 Федерального закона «О страховых пенсиях».



Что это означает? Парламентарии Бурятии предлагают вернуть для жителей Дальнего Востока порядок назначения страховой пенсии по старости, действовавший до 1 января 2019 года.



Так, для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предлагается при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 55 лет, для женщин – в 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55 лет.



- Возрастание значимости дальневосточных регионов страны, связанное с реализацией мер по опережающему развитию приоритетных территорий, создаёт потребность в привлечении трудоспособных квалифицированных кадров и капитализации трудовых ресурсов. При этом именно с Дальнего Востока происходит интенсивный миграционный отток населения, и более быстрыми темпами выезжает работоспособное население, в первую очередь, молодёжь, - объясняется в пояснительной записке к проекту постановления Хурала.



Согласно опубликованному в марте 2020 года прогнозу Росстата, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении должна составить, в соответствии со средним вариантом, 73,87 года. При развитии ситуации по оптимистическому сценарию она должна вырасти до 74,34 года, по пессимистическому – составить 73,4 года. При этом мужчины, согласно любому сценарию, будут жить почти на 10 лет меньше женщин.



Однако ожидаемая продолжительность жизни дальневосточников существенно отличается от среднероссийских показателей: показатель в Бурятии составляет 70,8 лет (65,7 мужчины и 75,8 женщины), Забайкальском крае – 68,9 (63,7 мужчины и 74,3 женщины).



Если закон примут на федеральном уровне, дополнительные расходы федерального бюджета ежегодно составят (исходя из прогнозной численности граждан и прогнозного среднего размера страховой пенсии) 16 200 млн. рублей.



Инициативу планируется рассмотреть на 18 сессии Хурала, которая состоится 30 июня.



О реформе



В соответствии с федеральным законом №350 от 3 октября 2018 года, в России началось постепенное повышение пенсионного возраста.



Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет — с 2019 по 2028 год. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на пять лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.



Согласно данным РИА Новости, в 2021 году право выйти на пенсию имеют женщины, достигшие 56,5 лет (в 2020 году выходили в 55,5 лет). Также действуют и новые требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов: теперь должно быть 12 отработанных лет (в 2020-м было 11) и 21 коэффициент (в 2020-м — 18,6).



В 2021 году на пенсию могут отравиться те мужчины, которые достигли возраста в 61,5 года. Для них действуют аналогичные требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов — 12 лет и 21 коэффициент.



Досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж.



Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. В настоящее время возраст досрочного выхода на пенсию также поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.



Минимально необходимый северный стаж для досрочного выхода не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 в приравненных местностях. Требования по страховому стажу также не меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.



