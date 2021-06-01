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В улан-удэнской больнице устранили дефект черепа пациента

В улан-удэнской больнице устранили дефект черепа пациента
Общество,  Фото:пресс-служба БСМП
Послеоперационный период прошёл без осложнений

40-летний пациент поступил в отделение БСМП с диагнозом «посттрепанационный дефект черепа».

Три года назад мужчине провели операцию - декомпрессионную трепанацию черепа, удаление субдуральной гематомы. После реабилитации и восстановления он обратился к нейрохирургу. Врач рекомендовал оперативное вмешательство - пластику посттрепанационного дефекта черепа индивидуальной титановой пластиной.

- Послеоперационный период прошёл без осложнений. Пациент выписался, сейчас ему предстоит только амбулаторное лечение, - сообщили в БСМП.
больница медицинская помощь
 
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