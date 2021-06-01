Послеоперационный период прошёл без осложнений
40-летний пациент поступил в отделение БСМП с диагнозом «посттрепанационный дефект черепа».
Три года назад мужчине провели операцию - декомпрессионную трепанацию черепа, удаление субдуральной гематомы. После реабилитации и восстановления он обратился к нейрохирургу. Врач рекомендовал оперативное вмешательство - пластику посттрепанационного дефекта черепа индивидуальной титановой пластиной.
- Послеоперационный период прошёл без осложнений. Пациент выписался, сейчас ему предстоит только амбулаторное лечение, - сообщили в БСМП.
В улан-удэнской больнице устранили дефект черепа пациента
Общество, Фото:
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