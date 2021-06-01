В Улан-Удэ поставили точку в скандале с мемориальной доской

Мемориальную доску бурятскому композитору Анатолию Андрееву вернули на место - на здание Дома радио на площади Советов. Надпись на доске исправили, сейчас здесь написано следующее: «Андреев Анатолий Андреевич – автор музыки государственного гимна Республики Бурятии».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее вокруг этой мемориальной доски разгорелся нешуточный скандал. Её установили в честь 80-летия со дня рождения композитора Анатолия Андреева, автора музыки гимна Бурятии. Однако надпись почему-то гласила, что Андреев единственный автор гимна Бурятии. Хотя Андреев написал музыку, автором слов гимна был поэт Дамба Жалсараев.
Рада Жалсараева, дочь Дамбы Жалсараева, сильно расстроилась, увидев досадный промах.
«Я сильно расстроена. Хорошо, что моя мама Жалсараева Валентина Зондуевна не увидела этого, её похоронили 7 апреля. А через три дня, как удар в спину, по-другому назвать не могу… Кто согласовывал текст? Или кто дал указание в таком виде установить на центральной улице города, на площади Советов!» - в частности, писала Рада Жалсараева.
В свою очередь, Надежда Донсоронова, вдова Анатолия Андреева, в комментариях дала понять, что не считает произошедшее ошибкой. «На доску нанесена нотная строчка, которая однозначно заменяет слово «музыка», здесь нет ошибки и тем более умысла», - написала Надежда Донсоронова в комментариях.
Впрочем, большинство пользователей с этой версией были категорически не согласны.
После того, как вспыхнул скандал, мемориальная доска была снята со здания. Теперь же, после того, как надпись на доске заменена, в этом скандале, наконец, поставлена точка.