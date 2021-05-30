В центре Улан-Удэ убрали скандальную мемориальную доску

Улан-удэнцы заметили, что со здания Дома радио на площади Советов исчезла мемориальная доска бурятскому композитору Анатолию Андрееву. О том, что она здесь была, напоминают только отверстия от строительных шпилек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», месяц назад грянул скандал вокруг этой мемориальной доски. Её установили в честь 80-летия со дня рождения композитора Анатолия Андреева, автора музыки гимна Бурятии. Однако памятная надпись почему-то гласила, что Андреев единственный автор гимна Бурятии. При том, что слова гимна написал поэт Дамба Жалсараев (на мемориальной доске его памяти, кстати, корректно значится, что он автор слов гимна).
Особенно произошедший казус возмутил дочь Дамбы Жалсараева.
«Я сильно расстроена. Хорошо, что моя мама Жалсараева Валентина Зондуевна не увидела этого, её похоронили 7 апреля. А через три дня, как удар в спину, по-другому назвать не могу… Кто согласовывал текст? Или кто дал указание в таком виде установить на центральной улице города, на площади Советов!» - в частности, писала Рада Жалсараева.
В комментариях тогда отметилась и Надежда Донсоронова, вдова Анатолия Андреева. Она высказала следующее мнение: «На доску нанесена нотная строчка, которая однозначно заменяет слово «музыка», здесь нет ошибки и тем более умысла».
Впрочем, в комментариях большинство пользователей разделило точку зрения, что надпись на мемориальной доске некорректна, и её следовало бы исправить. Очевидно, это и будет всё-таки сделано, раз памятная доска с Дома радио недавно исчезла.