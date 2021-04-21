В Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг барельефа бурятскому композитору



В Улан-Удэ возникла щепетильная ситуация вокруг барельефа композитору Анатолию Андрееву. Мемориальная доска из гранита, увековечивающая его память, появилась 10 апреля в центре города , на здании БГТРК на площади Советов.





Вот только надпись на барельефе вызвала большие вопросы. На доске выбито: «Здесь работал Андреев Анатолий Андреевич (1941 – 2004 гг.). Автор Государственного гимна Республики Бурятия».Всё дело в том, что выдающийся композитор Андреев создал только музыку для гимна. Слова написал Дамба Жалсараев. Потому называть Анатолия Андреевым единственным автором гимна как минимум некорректно.Внимание на этот казус обратила Рада Жалсараева, дочь Дамбы Жалсараева. Она призналась, что очень расстроена произошедшим.- Я сильно расстроена. Хорошо, что моя мама Жалсараева Валентина Зондуевна не увидела этого, её похоронили 7 апреля. А через три дня, как удар в спину, по-другому назвать не могу, - поделилась на своей странице в соцсети дочь автора слов гимна Бурятии.Она напомнила, что у гимна Бурятии нет одного автора, а на барельефе следовало написать не «автор гимна», а «автор музыки». Также Рада Жалсараева привела выдержку из закона о государственном гимне Бурятии, где черным по белому сказано: «В соответствии со статьей 107 Конституции Республики Бурятия утвердить музыкальную редакцию и текст Государственного гимна Республики Бурятия, созданного на основе песни «О родной земле» композитора А.А. Андреева на слова Д.З. Жалсараева».Мемориальная доска в память о Дамбе Жалсараеве была установлена ранее, там как раз написано, что он «автор слов гимна».Дочь поэта Жалсараева обратилась к властям с вопросом, кто допустил такой промах.- Кто согласовывал текст? Или кто дал указание в таком виде установить на центральной улице города, на площади Советов! Это сложно списать на случайность... – посетовала дочь поэта.Пользователи активно распространяют и обсуждают её пост. Они требуют исправить ошибку, сняв и переделав всю мемориальную доску.«Надо дать принципиально ход этому неуважению...», «Весьма необдуманно и необходимо исправить этот вопрос, поскольку этот авторский тандем неразделим», «Рада Дамбаевна права! У любого гимна всегда два автора. Думаю, что исправят эту ошибку», «Такая небрежность в отношении к ПОЭТУ вызывает возмущение людьми, должным ответственно относиться к своим государственным обязанностям и не допускать подобные ляпы. Рада Дамбаевна, Вы правы, и нужно по справедливости довести это дело до конца - исправить допущенную ошибку», - пишут жители Бурятии.«Рада Дамбаевна, напишите официальное письмо куда следует», - обращаются пользователи.«Обидно, что министерство культуры республики многие годы возглавлял Дамба Зодбич. А в здании БГТРК работала его супруга Валентина Зондуевна», - добавила местная жительница.