В центре Улан-Удэ планируют поставить новый памятник

Оргкомитет объявил народный сбор средств на памятник Даширабдану Батожабаю



В Улан-Удэ планируют установить памятник бурятскому прозаику, драматургу, киносценаристу Даширабдану Батожабаю. Информация об этом распространяется в соцсетях. Памятник писателю хотят расположить возле Национальной библиотеки Бурятии.



Установку памятника планируют приурочить к памятной дате – в августе 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Даширабдана Батожабая.



Реставрационная компания, которая возьмётся за изготовление скульптуры, оценила свою работу в 4,2 млн рублей.



Оргкомитет объявил народный сбор средств на памятник. Среди участников оргкомитета дочь писателя Сэсэгма Батожабай. Отчёты о спонсорах и жертвователей организаторы обещали огласить.



Справка:



Даширабдан Батожабай родился в 1921 году в селе Догой (ныне в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края) в семье скотовода. В 1936 году поступил в Улан-Удэнский театрально-музыкальный техникум. После окончания техникума работал актёром Бурятского драматического театра. Начав литературную деятельность, написал несколько одноактных пьес.



После начала Великой Отечественной войны был призван в армию. В 1941 году окончил Новосибирскую краткосрочную лётную школу. Служил пилотом тяжёлого бомбардировщика дальней авиации.



После войны с 1945 по 1952 год работал в газете «Бурят-Монголой унэн», редактором литературной редакции в радиокомитете, художником-оформителем в Агинском Бурятском национальном округе.



В 1945 году была издана поэма-улигер Батожабая «Юный богатырь Сэнгэ и его друг Сунды Мэргэн», а затем пьеса «Плоды победы». За ней последовали пьесы: «Малшад» («Скотоводы», 1948), «Дагбын алдуу» («Ошибка Дагбы», 1949), «Агроном болохоб» («Буду агрономом», 1952), «Шүүбэри» («Выигрыш», 1952).



В 1952 году Батожабай поступил в Литературный институт имени Горького. Начал писать рассказы. В 1954 году опубликовал на русском языке эпическую поэму «Мудрый Сэнгэ», пьесу «Шобдог», многоактные пьесы «Огни на реке» и «Ход конём». В Москве были изданы «Бесхвостый черт» (1954) и «Невскрытые конверты» (1958). Пьеса «Огни на реке» и комедия «Ход конём» были поставлены на сцене Бурятского драматического театра.



В 1955 году Батожабай написал свою первую повесть «Песня табунщика». В 1957 году по повести была снята кинокартина «Песня табунщика». В 1960 году был снят художественный фильм «Золотой дом» по сценарию Батожабая и двух его соавторов.



С 1959 по 1965 годы работал над трилогией «Похищенное счастье». В 1962 году была издана «Где же ты, моя судьба» (Улан-Удэ), в 1970-е годы писатель работал над романом «Горные орлы» (Москва, 1978).



Ушёл из жизни в 1977 году в Москве.

