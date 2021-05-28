В Иркутске увеличили площадь городских лесов на 22 га

Дополнительно включены территории в районе Плишкинского леса и водоохраной зоны Ершовского водозабора



Предложение муниципалитета по увеличению площади городских лесов Иркутска принято депутатами Думы города. Напомним, ранее мэр Иркутска Руслан Болотов выступил с инициативой о включении лесных массивов, которые относятся к разряду неразграниченных земель, в перечень городских насаждений.



- Подобное решение поможет сохранить леса от вырубки и застройки. На данный момент к городским лесам отнесено 10 массивов общей площадью 5378,95 га. Теперь к ним добавятся дополнительные площади в районе Плишкинского леса и на территории водоохраной зоны Ершовского водозабора. Таким образом площадь городских лесов увеличится на 22, 57 га, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.



В ближайший месяц специалисты комитета городского обустройства выйдут на присоединённые территории и проведут осмотр насаждений и оценку загрязнённости массивов. В следующем году на данных территориях будут проведены субботники, в случае необходимости – работы по лесовосстановлению. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

