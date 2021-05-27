Отборочный конкурс пройдёт 5 июня
В Бурятии заканчивается приём заявок на участие в отборочном конкурсе бурятской эстрадной песни «Навстречу Алтаргане – 2021». Попробовать свои силы приглашаются исполнители эстрадной песни (солисты; коллективы: дуэты, ансамбли, группы), композиторы-профессионалы и композиторы-любители.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Авторы бурятской эстрадной песни», «Мастер аранжировки» и «Исполнители бурятской эстрадной песни». В номинации «Авторы бурятской эстрадной песни» должна быть представлена одна песня на бурятском языке. Оценивается работа композитора и автора поэтического текста. Композитор и автор текста должны предоставить клавир песни или нотную запись мелодии. В номинации «Мастер аранжировки» должна быть представлена аранжировка одной композиции бурятской эстрадной песни продолжительностью 4-5 минут.
В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» участвуют две возрастные группы: от 7 до 16 лет и от 17 лет и старше. Каждая возрастная группа подразделяется на две категории: индивидуальное исполнение (соло) и массовое исполнение (дуэт, ансамбль). Для участия в конкурсе исполнители должны представить две разнохарактерные песни на бурятском языке.
Отборочный конкурс состоится 5 июня в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Заявки на конкурс принимаются до 1 июня. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой к участникам конкурса предъявляются требования к соблюдению профилактических защитных мер, зрители и руководители в зал, где будет проходить отборочный тур, не допускаются.
Победители отборочного конкурса примут участие в международном конкурсе «Алтаргана», который пройдёт в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ выберут бурятские эстрадные песни на «Алтаргану»
Общество, Фото:
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