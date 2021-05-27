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Экс-чемпион мира по боксу встретился со спортсменами Иркутска

Экс-чемпион мира по боксу встретился со спортсменами Иркутска
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Олег Маскаев пообщался с тренерами и воспитанниками спортивных секций

Иркутск посетил экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBC, экс-чемпион Паназиатской боксёрской ассоциации в тяжёлом весе Олег Маскаев. Боксёр провёл две встречи: пообщался с тренерами, воспитанниками спортивных секций бокса города Иркутска и их родителями. Спортсмена поприветствовал мэр города Руслан Болотов.

Олег Маскаев рассказал о своём пути в спорте и ответил на вопросы гостей. Все желающие смогли сделать фото с чемпионом и взять у него автограф на память.

- Никогда не выходите на ринг, если вы не готовы. Вы совершаете преступление против себя самого. В боксе важно не обманывать себя. Но если в сердце есть желание стать чемпионом, то вам ничего не может помешать, – напутствовал юных спортсменов чемпион.

Напомним, 2021-й год объявлен в Иркутске Годом массового спорта и здорового образа жизни. В рамках этого спортивного события в областном центре запланировано более двухсот мероприятий, в том числе серия бесплатных фитнес-марафонов, уличные зарядки, фестиваль спортивной еды, соревнования между городскими округами и встречи с чемпионами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Справка

Олег Маскаев – российский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. В 2006 году завоевал статус чемпиона мира по версии WBC, который успешно защищал до 2008 года. В 46 боях он одержал 37 побед и потерпел 9 поражений.
Иркутск бокс спорт
 
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