Росгвардейцы Бурятии очистили берега

Росгвардейцы присоединились к экологической акции в Бурятии
В Еравнинском районе Бурятии прошла экологическая акция «Мы за чистоту наших озер». Состоялась уборка береговых линий озер Сосновое и Большое Еравное, а также берега реки Яндола.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, территориального отдела полиции, представители организаций и ведомств Еравнинского района приняли участие в экологической акции по уборке и очистке территории. Участники мероприятия ликвидировали несанкционированные свалки и вывезли более 20 кубометров собранного мусора.
- Проведение масштабного мероприятия такого плана имеет важное значение для всех нас, для всех жителей села. Совместный труд объединяет, а видимый результат приятно радуют глаз, и мы сможем сохранить красоту и природы родного края, - отметил командир отделения ОВО по Еравнинскому району прапорщик полиции Зоригто Жамбалдоржиев.
Инициаторами данной экологической акции выступила районная администрация и волонтёры.
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