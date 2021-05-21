Сергей Зверев поделился отрывками из клипа на гимн Бурятии

Стилист, певец, шоумен Сергей Зверев поделился фрагментами клипа на гимн Бурятии в историях на своей странице в Instagram. На видеокадрах артист представлен в роскошных бурятских национальных нарядах. Съёмки проходили на Байкале, на плато Чингисхана, а также в Улан-Удэ.
В эфире местной радиостанции Ретро FM Сергей рассказал, как решил снимать клип. 9 мая он исполнил гимн Бурятии на праздновании Дня Победы в селе Горячинск. Видео опубликовал на своей странице, и оно оказалось весьма популярно. Пользователи стали активно просить Зверева снять клип.
На инициативу откликнулись иркутяне из ТРК «Модный квартал». Местный режиссёр Дмитрий Ефремов согласился помочь суперзвезде.
Когда клип выйдет в свет, пока точно не известно. Три дня назад съёмочный процесс ещё продолжался.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно шоумен рассказал, что некоторые назойливые улан-удэнцы мешали съёмкам. Так, на площади Советов горожанин на автомобиле с приятелями шумели и мешали процессу. «Делали нервы», - сказал тогда Сергей Зверев.
Видео исполнения гимна Бурятии в День Победы набрало более 77 тысяч просмотров. Пользователи пишут: «Не каждому голосу дано исполнить Бурятии гимн. У вас это отлично вышло, местами аж до мурашек», «Шикарный голос!», «Какой голос у вас!!! Как необыкновенно прозвучал наш любимый гимн в вашем исполнении», «Прям до мурашек пробрало, сильно исполнил», «Я поражена исполнением», «Мурашки по коже, голос божественный!».
В Бурятию Сергей Зверев вновь прилетел в конце апреля. Одно из первых видео, снятых в республики, он сделал на Хаиме, где угощал бродячую собаку местными беляшами. Зверев отдыхал на курорте «Горячинск», ездил с экскурсиями по Байкалу и Баргузинскому району, а затем перебрался в Улан-Удэ.
До этого визита Сергей Зверев бывал в республике зимой, встретив здесь Новый год.
Также прошлым летом он отдыхал в Тункинской долине.