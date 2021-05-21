Сергей Зверев поделился отрывками из клипа на гимн Бурятии

Стилист, певец, шоумен Сергей Зверев поделился фрагментами клипа на гимн Бурятии в историях на своей странице в Instagram. На видеокадрах артист представлен в роскошных бурятских национальных нарядах. Съёмки проходили на Байкале, на плато Чингисхана, а также в Улан-Удэ.





