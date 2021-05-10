Стилист, шоумен, певец Сергей Зверев исполнил гимн Бурятии. Выступление состоялось в селе Горячинск Прибайкальского района во время празднования Победы в Великой Отечественной войне. Видео артист опубликовал накануне на своей странице в Instagram.
- Сегодня на бурятской байкальской земле в Горячинске на чествовании героев Великой Отечественной войне состоялась премьера гимна Бурятии. Огромное спасибо землякам за поддержку, за горячий приём!!! Любите и защищайте свою Великую Родину!!! Здоровья, счастья, любви! – подписал видео Сергей Зверев.
Перед зрителями он предстал в национальном костюме изумрудного цвета и выдающемся головном уборе.
Поклонники Зверева остались в восторге от исполнения:
«Брависсимо, Сергей, очень впечатлило, с днём Победы!»,
«Не каждому голосу дано исполнить Бурятии гимн. У вас это отлично вышло, местами аж до мурашек»,
«Шикарный голос»,
«Очень красиво исполнили»,
«Какой голос у вас!!! Как необыкновенно прозвучал наш любимый гимн в вашем исполнении»,
«Ооочень впечатлило!!! Какой голос».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию Сергей Зверев вновь прилетел в конце апреля. На остановке по дороге в Горячинск он накормил бродячую собачку беляшами.
Также он отмечал в Бурятии Новый год, а прошлым летом отдыхал на курорте в Тункинском районе.
Ранее Сергей Зверев объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Выборы состоятся в сентябре этого года.