



Стилист, шоумен, певец Сергей Зверев исполнил гимн Бурятии. Выступление состоялось в селе Горячинск Прибайкальского района во время празднования Победы в Великой Отечественной войне. Видео артист опубликовал накануне на своей странице в Instagram.- Сегодня на бурятской байкальской земле в Горячинске на чествовании героев Великой Отечественной войне состоялась премьера гимна Бурятии. Огромное спасибо землякам за поддержку, за горячий приём!!! Любите и защищайте свою Великую Родину!!! Здоровья, счастья, любви! – подписал видео Сергей Зверев.