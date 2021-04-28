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Сергей Зверев прилетел в Бурятию

Сергей Зверев прилетел в Бурятию
Общество,  Фото:страница Сергея Зверева
На Хаиме Сергей Зверев покормил бродячую собаку

Певец и шоумен Сергей Зверев снова прилетел в Бурятию. В Прибайкальском районе в местности Хаим он попробовал знаменитые местные беляши. Также ими он покормил местную бродячую собачку. При этом артист переживал, что собака может обжечься, поскольку беляши были горячими.

Сергей Зверев обратил внимание на выразительные глаза собаки: «Голубые глаза, необыкновенные».



О целях приезда артист не сообщает. Также неизвестно, сколько он пробудет в Бурятии.

В последнее время Сергей Зверев зачастил в Бурятию. До этого он приезжал зимойвстретив Новый год в Тункинском районе. Он останавливался на курорте Нилова Пустынь.

Также Зверев участвовал в различных мероприятиях, вроде открытия сельского дома культуры. Он общался со школьниками и рассказал им, как добился успеха в жизни. После Тунки звезда ездил в Улан-Удэ, а после отдыхал на зимнем Байкале.

Также он отдыхал в Тунке, на курорте Аршан, летом. Тогда к нему во время приёма лечебных ванн в окно едва не залезла фанатка.

Ранее Сергей Зверев объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Выборы состоятся в сентябре этого года. 
Сергей Зверев
 
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