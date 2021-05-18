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В Бурятии зацвёл «багульник»

В Бурятии зацвёл «багульник»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В народе багульником называют кусты рододендрона, которые значительно отличаются от него

В этом году весна выдалась с характером, на майские праздники в Тункинском районе Бурятии несколько раз выпадал снег. «Тремя неделями позже по сравнению с прошлым годом в национальном парке «Тункинский» зацвел, как говорят в народе, багульник», - сообщили в нацпарке.

Багульниками у нас называют обильно цветущие ранней весной кусты рододендрона. В национальном парке «Тункинский» произрастают четыре вида рода рододендрона (Rhododendron) – рододендрон даурский, рододендрон золотистый (кашкара, коряцкая трава, черногрив), рододендрон Адамса (саган-дали), рододендрон мелколиственный.

- Именно рододендрон даурский (Rhododendron dauricum L.) известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе – Вересковые (Ericaceae), к этому же семейству относят голубику, чернику, клюкву. На самом деле настоящий багульник имеет белые соцветия с сильным дурманящим запахом и гораздо ниже рододендрона даурского, его высота от 0,3 до 1 метра, и он является вечнозеленым кустарником. Рододендрон – листопадный кустарник от 0,5 до 1,8 м высотой. В переводе с латинского «рододендрон» означает розовое дерево, – прокомментировала научный сотрудник национального парка Екатерина Криваль.

В национальном парке попросили во время цветения не срывать цветы и сохранить красоту для дальнейшего цветения. И дать возможность жителям и гостям национального парка «Тункинский» полюбоваться цветением «багульника».
национальный парк растения
 
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