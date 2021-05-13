В Бурятии растёт заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 начала расти в последние два дня
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 35 заразившихся коронавирусом, из них 24 – в Улан-Удэ.
Заболеваемость COVID-19 в последние два дня начала расти. Ведь до этого в Бурятии стабильно ежедневный прирост был больше 20-ти, но меньше 30-ти заражённых. Для сравнения, накануне выявили 35 больных ковидом, за день до этого 30, а до этого было +28, +25, +26, +23, +24, +25, +24 и т.д.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 37 517. Из них 54% (20 026) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 36 277 человек, или 96%. Накануне вылечились 66 пациентов.
Скончался накануне один больной коронавирусом. Всего же в Бурятии коронавирус забрал жизни 869 человек.
В стационарах республики сегодня лечатся 224 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 173. В отделениях реанимации находится 40 пациентов (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ – 21 пациент (из них старше 65-ти – 19).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 288 коек, из них свободно 64.
Амбулаторное лечение проходят 147 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1267 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии стремятся к коллективному иммунитету от коронавируса. Главный санврач Сергей Ханхареев призвал жителей поставить прививку, пояснив, что именно коллективный иммунитет убережёт от введения ограничительных мер.
- В нашей республике заболеваемость сохраняет темпы: хотя нет подъёма, но и существенного снижения на протяжении последнего месяца мы не регистрируем. Поэтому на данном этапе, чтобы не вводить снова ограничения, необходимо формировать коллективный иммунитет, - говорил Сергей Ханхареев.
На днях выяснилось, что под угрозой находится проведение фестиваля «Голос кочевников». Роспотребнадзор может не согласовать проведение этого крупного мероприятия.
Также в Бурятии могут ужесточить ограничения для театров, вернув заполняемость залов до 50%.
В Бурятии растёт заболеваемость коронавирусом
Общество, Фото:
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