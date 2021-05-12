В Чите встретятся шахматисты Забайкалья и Бурятии

Самый массовый региональный турнир по шахматам состоится в столице Забайкальского края
В память о первом чемпионе Забайкальского края по шахматам Александре Черняеве с 15 по 16 мая в Чите пройдёт региональный турнир. Он проводится ежегодно и является самым массовым по количеству участников на территории Забайкалья.
- Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров по правилам ФИДЕ. В турнире примут участие профессиональные спортсмены и любители данного вида спорта из Агинского, Чернышевского районов, города Читы, а также Республики Бурятия, - рассказал председатель федерации шахмат Забайкальского края Денис Абашеев.
В программе соревнований:
15 мая
С 10:00 до 11:00 – регистрация участников,
11:15 – открытие турнира,
11:30 – официальный старт.
16 мая
С 10:00 до 15:00 – начало соревнований,
15:30 – закрытие турнира.
Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Мегаполис-спорт», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Справка
Александр Черняев родился 13 апреля 1976 года. Был одним из сильнейших шахматистов Читинской области и Забайкальского края. В 1992 году стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока среди старших школьников. В 2008 году стал первым чемпионом Забайкальского края по классическим шахматам.
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