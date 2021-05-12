В Чите встретятся шахматисты Забайкалья и Бурятии

Самый массовый региональный турнир по шахматам состоится в столице Забайкальского края



В память о первом чемпионе Забайкальского края по шахматам Александре Черняеве с 15 по 16 мая в Чите пройдёт региональный турнир. Он проводится ежегодно и является самым массовым по количеству участников на территории Забайкалья.



- Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров по правилам ФИДЕ. В турнире примут участие профессиональные спортсмены и любители данного вида спорта из Агинского, Чернышевского районов, города Читы, а также Республики Бурятия, - рассказал председатель федерации шахмат Забайкальского края Денис Абашеев.



В программе соревнований:



15 мая

С 10:00 до 11:00 – регистрация участников,

11:15 – открытие турнира,

11:30 – официальный старт.



16 мая

С 10:00 до 15:00 – начало соревнований,

15:30 – закрытие турнира.



Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Мегаполис-спорт», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Справка



Александр Черняев родился 13 апреля 1976 года. Был одним из сильнейших шахматистов Читинской области и Забайкальского края. В 1992 году стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока среди старших школьников. В 2008 году стал первым чемпионом Забайкальского края по классическим шахматам.



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