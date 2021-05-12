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Три бурятские спортсменки в финале чемпионата России по борьбе

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с жарких схваток предолимпийского чемпионата по женской борьбе в Улан-Удэ

Сегодня, 12 мая, в Улан-Удэ завершится предолимпийский чемпионат России по женской борьбе. Вчера в ФСК прошли квалификационные и отборочные поединки, а также полуфиналы. Как сообщал «Байкал-Daily», в стадию 1/2 от Бурятии прошли три спортсменки из 16-ти. За путёвку в финал боролись Стальвира Оршуш, Мария Кузнецова и Ирина Ологонова.

Первой на ковёр вышла Стальвира Оршуш. В весовой категории до 53 кг она встретилась с Ириной Полещук из Москвы. Поединок между ними продлился недолго. Спустя 43 секунды Стальвира уложила свою оппонентку на лопатки.

В весовой категории до 57 кг на ковёр вышла Ирина Ологонова. Ей противостояла Анастасия Козлова из Санкт-Петербурга. Тут поединок продлился все отведённые шесть минут. В результате место в финале досталось Ирине Ологоновой, итоговый счёт 5:0.

У Марии Кузнецовой (до 65 кг) оппонентка из Ульяновской области пару очков всё-таки забрала, но это не помешало спортсменке из Бурятии держать поединок под контролем. Схватка закончилась со счётом 7:2.

Во время общения с прессой главный тренер сборной команды России Александр Борзунов рассказал, что Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова имеют большие шансы поехать на Олимпиаду в Токио.

- Чемпионат России в Улан-Удэ – это и этап отбора, и одновременно подготовки к предстоящим Олимпийским играм. Мы все стремимся и ждём только олимпийских медалей от наших спортсменок. Одними из кандидаток на участие в Олимпиаде являются ведущие спортсменки Бурятии – это Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова, - рассказал Александр Борзунов.

В финале Стальвиру Оршуш ждёт Анжелика Ветошкина из Санкт-Петербурга, Ирину Ологонову - Хадижат Муртузалиева из Дагестана, а Мария Кузнецова встретится с иркутянкой Кристиной Тамразян.

- Впечатления на этом чемпионате только самые хорошие. Это чемпионат страны, это самый главный старт сезона, самый главный старт в этом году для спортсменов, - подчеркнул министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Финальные поединки начнутся сегодня в 18:40, сразу после церемонии открытия.

Составы финальных пар:

До 50 кг. Валерия Чепсаракова (Кемеровская обл.) - Вероника Гурская (Крым)
До 53 кг. Стальвира Оршуш (Бурятия) - Анжелика Ветошкина (Санкт-Петербург)
До 55 кг. Екатерина Исакова (Красноярский край) - Татьяна Новик (Красноярский край)
До 57 кг. Ирина Ологонова (Бурятия) - Хадижат Муртузалиева (Дагестан)
До 59 кг. Анастасия Сидельникова (Кемеровская обл.) - Валерия Коблова (Московская обл.)
До 62 кг. Анастасия Парохина (Сахалинская обл.) - Анжела Фоменко (Москва)
До 65 кг. Мария Кузнецова (Бурятия) - Кристина Тамразян (Иркутская обл.)
До 68 кг. Ханум Велиева (Красноярский край) - Анастасия Братчикова (Московская обл.)
До 72 кг. Ксения Буракова (Дагестан) - Алена Стародубцева (Красноярский край)
До 76 кг. Кристина Шумова (Красноярский край) - Екатерина Букина (Московская обл.)


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спорт вольная борьба чемпионат России
 
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