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В Бурятии состоится фестиваль «Голос кочевников»

В Бурятии состоится фестиваль «Голос кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В прошлом году от «Голоса кочевников» пришлось отказаться

Музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников» в 2021 году состоится. Информация об этом появилась в официальных аккаунтах мероприятия в социальных сетях.

Фестиваль пройдёт с 16 по 18 июля в селе Ацагат в Заиграевском районе Бурятии.

Пользователи радуются новости: «Самая замечательная новость дня», «Ждём анонса гостей», «Невероятно», «Обязательно будем» и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года фестиваль не состоялся из-за коронавируса. Жители Бурятии выражали сожаление по этому поводу.

- Честно говоря, мне очень грустно. Голос кочевников Voice of Nomads уже 11 лет был главным событием моего лета. На одного кита стало меньше, но «моя Земля» старается удержаться. Даже великий юбилейный «Гластнебери» перенесли на 2021 год! Но мне от этого не легче. А легче мне от сообщений людей, которых я не знаю. И в которых они пишут о том, как они ждали фестиваль и как сожалеют они, что его не будет этим летом из-за коронавируса, - поделилась тогда арт-директор фестиваля Наталия Уланова.

В 2019 году «Голос кочевников» посетило около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.


фестиваль Голос кочевников
 
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