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«Niletto» или «7Б»: В Бурятии выбирают гостя «Голоса кочевников»

«Niletto» или «7Б»: В Бурятии выбирают гостя «Голоса кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мнения слушателей разделились

На странице музыкального фестиваля «Голос кочевников» (12+) проходит голосование среди подписчиков. Зрителям предложили несколько вариантов тех исполнителей, которых они хотели бы услышать на мероприятии - это группы: «25/17», Макс Покровский/«Ногу свело»; Вадим Самойлов/«Агата Кристи»; «Niletto», «7Б».

- Кого вы хотели бы услышать на фестивале «Голос кочевников»? Пишите в комментариях и голосуйте в сторис, - так подписаны фотографии с изображениями исполнителей.

Мнения подписчиков разделились. Однако можно отметить, что наиболее часто в комментариях упоминают солиста группы «Ногу свело» Макса Покровского и группу «7Б».

Также люди предлагали свои варианты: «Из предложенных «25/17», а так бы очень хотелось видеть «Noize MC», «Би-2», «Сплин», «Мумий тролль», «Ленинград», «Zventa Sventana».

В разные годы хедлайнерами были Найк Борзов, Вячеслав Бутусов, Борис Гребенщиков и многие другие. Все они исполняли свои хиты, которые мне оставляют слушателей равнодушными. Кто будет на этот раз «гвоздём» программы, пока неизвестно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году фестиваль состоится 16-17 июля в селе Ацагат в Заиграевском районе Бурятии. Билеты уже поступили в продажу и доступны для приобретения.

Голос кочевников фестиваль
 
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