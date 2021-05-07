Мнения слушателей разделились
На странице музыкального фестиваля «Голос кочевников» (12+) проходит голосование среди подписчиков. Зрителям предложили несколько вариантов тех исполнителей, которых они хотели бы услышать на мероприятии - это группы: «25/17», Макс Покровский/«Ногу свело»; Вадим Самойлов/«Агата Кристи»; «Niletto», «7Б».
- Кого вы хотели бы услышать на фестивале «Голос кочевников»? Пишите в комментариях и голосуйте в сторис, - так подписаны фотографии с изображениями исполнителей.
Мнения подписчиков разделились. Однако можно отметить, что наиболее часто в комментариях упоминают солиста группы «Ногу свело» Макса Покровского и группу «7Б».
Также люди предлагали свои варианты: «Из предложенных «25/17», а так бы очень хотелось видеть «Noize MC», «Би-2», «Сплин», «Мумий тролль», «Ленинград», «Zventa Sventana».
В разные годы хедлайнерами были Найк Борзов, Вячеслав Бутусов, Борис Гребенщиков и многие другие. Все они исполняли свои хиты, которые мне оставляют слушателей равнодушными. Кто будет на этот раз «гвоздём» программы, пока неизвестно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году фестиваль состоится 16-17 июля в селе Ацагат в Заиграевском районе Бурятии. Билеты уже поступили в продажу и доступны для приобретения.
«Niletto» или «7Б»: В Бурятии выбирают гостя «Голоса кочевников»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мнения слушателей разделились
Росгвардейцы исполнили песни военных лет
Мужчина совершил кражу на глазах у владелицы бутика
Задержанный мужчина находился в федеральном розыске
За сутки коронавирус унёс жизни ещё трёх человек
Инцидент произошёл на Братском водохранилище
Подземные толчки ощущались в нескольких районах республики
«Мифы и легенды вполне могут оказаться правдой», - заявляют специалисты
Днём по республике +7, +12 градусов
Вспомним, как выглядел торговый комплекс «Колхозный», с помощью снимков Сергея Тарасенко
Агунда Кулаева отметила, что подобного плана концерт в её профессиональной карьере состоялся впервые
Планы у организаторов более, чем амбициозные
Ольга Чунихина за добросовестный труд награждена медалями
Предложенная главой республики акция набирает популярность в Сети
Женщина пропала почти год назад