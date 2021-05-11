Байкал вошёл в топ-10 маршрутов для путешествия с палаткой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лидируют в рейтинге Крым и Карелия



Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом



Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% - за Республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%. Байкал оказался на пятом месте.



Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:



1. Крым, 34 %

2. Карелия, 20 %

3. Алтай, 13 %

4. Краснодарский край, 10 %

5. Байкал, 7 %

6. Башкирия, 5 %

7. Тверская область, 4 %

8. Кавказские Минеральные Воды, 4 %

9. Хакасия, 2 %

10. Карачаево-Черкесия, 1 %

