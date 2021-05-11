Лидируют в рейтинге Крым и Карелия
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом
Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% - за Республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%. Байкал оказался на пятом месте.
Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:
1. Крым, 34 %
2. Карелия, 20 %
3. Алтай, 13 %
4. Краснодарский край, 10 %
5. Байкал, 7 %
6. Башкирия, 5 %
7. Тверская область, 4 %
8. Кавказские Минеральные Воды, 4 %
9. Хакасия, 2 %
10. Карачаево-Черкесия, 1 %
Байкал вошёл в топ-10 маршрутов для путешествия с палаткой
Общество, Фото:
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