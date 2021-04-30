Биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы
Музей Победы обратился к жителям Бурятии с предложением стать участниками проекта «Лица Победы».
Все, кто до 6 мая станут участниками всенародного исторического проекта «Лица Победы», смогут уже в День Победы найти истории героев своей семьи на портале проекта лицапобеды.рф.
Биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы и станут частью его мультимедийной экспозиции. Благодаря возможности поиска по сайту появится уникальная возможность показать своим детям, родителям, друзьям и знакомым истории предков, внесших вклад в разгром нацизма, и поделиться этими историями в социальных сетях.
Передать в проект фотографии и биографии героев своей семьи можно через сайт https://historydepositarium.ru/. Проект открывает возможность каждому увековечить память о вкладе своих родственников и земляков в Победу: о тех, кто воевал на фронте и кто трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье, сопротивлялся оккупантам. Все материалы поступят на вечное хранение в Музей Победы.
Всенародный исторический проект «Лица Победы» стартовал в Музее Победы в декабре 2019 года, в день открытия Года памяти и славы.
Жители Бурятии смогут рассказать о героях своей семьи всей стране
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Биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы
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