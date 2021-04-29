Карты доступны неограниченному кругу лиц в электронной версии ЕГРН
Границы заказников «Тофаларский» и «Красный яр» в Иркутской области зарегистрированы в Росреестре. Теперь оказаться «случайным гостем» на этих особо охраняемых природных территориях (ООПТ) практически невозможно: «заблудиться» не даст карта с обозначениями периметра каждого из заказников. Рассмотреть границы могут как туристы, так и собиратели дикоросов или охотники. Для этого достаточно открыть электронную версию Единого государственного реестра недвижимости.
Современные данные о расположении данных ООПТ будут полезны жителям Иркутской области и Красноярского края: заказник «Тофаларский» (участок нетронутой дикой природы в труднодоступной, преимущественно горной кедровой тайге) находится на границе этих субъектов. «Красный Яр» (создан для сохранения популяций косули, изюбря и лося) занимает земли Усть-Ордынского Бурятского округа в Прибайкалье. Оба заказника обеспечены особым режимом охраны, за нарушение которого предусмотрены административная и уголовная ответственность.
- Заказники создаются государством для того, чтобы восстановить или сохранить численность определённых видов животных или растений, обеспечить их охрану и возможность расселения на прилегающие территории. Таким образом, заказники – это резерваты дикой природы, части системы экологической безопасности страны. В России существуют также заказники, сохраняющие ценные исторические или геологические объекты, - сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
В Иркутской области зарегистрировали границы двух заказников
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