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Сергей Зверев для работы в Госдуме сошьёт бурятский костюм

Сергей Зверев для работы в Госдуме сошьёт бурятский костюм
Общество,  Фото:страница Сергея Зверева
«Звезда гламура» продолжает делиться планами относительно выдвижения в Госдуму от Бурятии

Как сообщалось ранее, шоумен Сергей Зверев объявил о намерении баллотироваться на выборы в Госдуму от Бурятии. Для работы в парламенте он готовит специальный бурятский национальный костюм. Об этом Зверев рассказал телеканалу «360».

- Пока у меня только тронные дэгэлы, парадно-выходные дэгэлы, делового и повседневного для выхода на работу в Госдуму пока у меня нет, он готовится, - цитирует «360» Сергей Зверева.

По словам артиста, Иосиф Кобзон, долгое время проработавший депутатом Госдумы депутатом от Агинского округа, появлялся на заседаниях в дэгэле.

- Он приходил в Госдуму, на нём был дэгэл. Для него сшили специальную одежду, чтобы ему не было жарко, чтобы было удобно. Вот такой вариант предусматривается, — пояснил Сергей Зверев.

В местах, где дресс-код будет требовать носить обычный костюм, Зверев не станет выделяться.

По словам собеседника, о 90% депутатов «никто не знает».

- У них нет медийности, добиться им чего-то очень сложно, а медийному человеку намного легче постучаться, попросить, вдохновить, собрать народ на помощь, на поддержку, — сказал он. – Сейчас как раз то время креативных, интересных людей, тех, кого знает народ, — таких как я.

- Меня знает весь мир. Обратись я — и люди сразу подхватывают, идут навстречу, помогают. Может быть, я как раз тот человек, который больше пользы принесет для народа, — рассуждает шоумен.

По его словам, в Бурятии с ним произошёл «переломный момент». Во время культурных мероприятий Зверев, отдыхающий в Бурятии с декабря, понял, что ему нужно стать депутатом. Утвердился он в этом решении в том числе после встречи с Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым, приводит его слова телеканал «360».

Ранее Зверев сообщил, что ведёт переговоры о выдвижении в Госдуму от Бурятии с пятью партиями. В их числе нет «Единой России», сообщил «Байкал-Daily» накануне руководитель регионального исполнительного комитета Бурятского отделения партии Владимир Ведерников. Не исключено, что Зверев выберет вариант самовыдвижения.


Сергей Зверев госдума
 
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