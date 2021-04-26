Знаменитый бывший сумоист отмечает 38-летие
Бывший сумоист Анатолий Михахнов сегодня принимает поздравления в честь своего 38-го дня рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал детскую фотографию и обратился к подписчикам.
- С детства жизнерадостному мальчику сегодня исполнилось 38 годиков. Пусть ваши добрые и душевные пожелания вернутся к Вам в стократ. Благодарю ценю и уважаю всех моих Друзей и волшебных на всю голову подписчиков в мире! – написал Анатолий Михаханов.
В комментариях множество поздравлений. Многие подписчики Анатолия отметили, что на фотографии изображён «милый мальчик». За час пост собрал около полутора тысяч лайков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Михаханов также выкладывал детскую фотографию в честь дня рождения. На том снимке он был изображён в забавных солнцезащитных очках.
Анатолий Михаханов родился 26 апреля 1983 года в Заиграево в семье ветеринарного врача и налогового инспектора. С детства отличался исключительными размерами и массой, уже в первом классе весил 120 кг, но при этом не испытывал проблем со здоровьем. В 1999 году начал заниматься сумо в Японии, став первым профессиональным сумоистом российского происхождения. Самый тяжёлый борец сумо за всю историю с максимальным весом 293 кг в 2018 году. В том же году завершил карьеру и вернулся в Бурятию.
Вернувшись на Родину, спортсмен принялся худеть. Ему удалось скинуть более сотни килограммов.
Анатолий Михаханов в день рождения поделился детской фотографией
Общество, Фото:
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