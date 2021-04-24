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Бурятский театр драмы показал моноспектакль «Би -Толгонай...»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Накануне в Бурятском драматическом театре состоялась премьера моноспектакля «Би -Толгонай...» (12+), созданного по мотивам повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова в инсценировке Бориса Львова-Анохина.

Спектакль рассказал о нелёгкой судьбе женщины Толгонай. На её долю выпало множество несчастий – война, голод, потеря мужа и сыновей… Однако, несмотря на все удары судьбы Толгонай, не теряет внутренней силы и продолжает бороться за счастье других людей.

Роли исполняли: Толгонай - Должин Тангатова, заслуженная артистка РФ; Толгонай в детстве - Долсон Гомбоева. Режиссёром спектакля стал Баир Бадмаев; художник - Натали-Кейт Пангилинан; композитор - Анастасия Дружинина; хореограф - Евгения Герасимова.

- Есть два дерева – пожелание режиссёра. Одно иссохшее, которое символизирует мужчину, другое – женщину. С ними происходят некоторые образные изменения, но по факту они находятся всегда статично в кадре. Костюм я решила использовать как описано тексте, так он и существует, потому что в этом есть правильный подход к данному материалу, - рассказали создатели спектакля.

В числе приглашённых был педагог, лингвист и общественный деятель, основатель паблика «Литературный мир Бурятии» Дмитрий Кушеев. На своей странице в соцсети он написал отзыв о спектакле, который тронул его.

- Признаюсь вам, что на протяжении всего времени спектакля у меня предательски дрожали руки и стоял ком в горле. Исполнительница главной роли, Заслуженная артистка РФ Должин Тангатова, полностью вжившись на сцене в образ несгибаемой и сильной духом Толгонай, продемонстрировала блестящую актёрскую игру в новом моноспектакле. Её мощнейшей энергетикой буквально был наэлектризован весь зал, многие зрительницы не смогли сдержать слез... По моему мнению, постановка «Би Толгонай» просто обречена на зрительский успех и любовь, она должна занять своё достойное место в творческом репертуаре театра Бурятской драмы, - написал Дмитрий Кушеев.

Кроме того, в фойе для зрителей подготовили фотозону, где мог сфотографироваться любой желающий. 

спектакль
 
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