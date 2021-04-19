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Военные Бурятии готовятся установить понтонный мост

Военные Бурятии готовятся установить понтонный мост
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Четвёртый год подряд военные инженеры приходят на помощь жителям Джидинского района

Для оказания помощи жителям Джидинского района Бурятии военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа установят понтонную переправу через горную реку Джида около населённых пунктов Дырестуй и Зарубино.

Военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники, понтонных звеньев к совершению многокилометрового марша протяжённостью в 150 км. Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов понтонно-мостового парка, натяжные тросы, лебёдки, транспортировочные крепления береговых и речных звеньев, смазать шарниры понтонных звеньев, с помощью специального воздушного компрессора проверить целостность понтонов.

На место установки моста планируется доставить 18 понтонных звеньев на 18 специальных военных машинах повышенной проходимости КрАЗ-255Б. После проведения необходимых расчётов, на месте будет принято решение, сколько звеньев необходимо для установки. Для наращивания переправы в случае подъёма уровня воды в реке во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.

Напомним, решение о наведении переправы через реку Джида было принято командующим войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Геннадием Жидко по заявке правительства Бурятии, для организации переправы местного населения.

Во время эксплуатации понтонного моста военнослужащие организуют круглосуточное дежурство и будут осуществлять ежедневный контроль его состояния. Переправа будет функционировать до осени текущего года, сообщает пресс-служба ВВО.

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