Актриса Бурятского театра драмы снимается в тизере фильма в Москве

Лосолма Протасова рассказала о совместной работе с известной российской актрисой
Актриса Бурятского театра драмы Лосолма Протасова принимает участие в съёмках тизера фильма в Москве. Съёмки самой ленты начнутся позже.
- Уже второй день я в Москве принимаю участие в съёмках тизера фильма. Сам фильм будет сниматься позже, и кто там будет играть, ничего неизвестно. Да и загадывать наперёд, я не особо люблю. Одно скажу, что это интересный опыт, - сообщила актриса в соцсети.
Также она рассказала, что провела целый день на съёмочной площадке с Галиной Леонидовной Петровой, заслуженной артисткой России, актрисой театра «Современник».
- Как работает Галина Леонидовна, такое ощущение, что у неё в голове есть микрочип, где информация за секунду обрабатывается. Никаких лишних движений, всё выверено до миллиметра: слова, интонация, эмоции. А меня все эти дни колбасит. То догоняю, то туплю. В общем, первый опыт и какой, - радуется артистка.
Лосолма Протасова вместе с ещё одной актрисой Бурятского драматического театра снимает вайны на бурятском языке. Короткие юмористические ролики обрели большую популярность в республике, на совместный аккаунт актрис подписано на сегодня 16,5 тысяч человек.
Лосолма Протасова рассказала о совместной работе с известной российской актрисой
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