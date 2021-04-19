Актриса Бурятского театра драмы снимается в тизере фильма в Москве













Актриса Бурятского театра драмы Лосолма Протасова принимает участие в съёмках тизера фильма в Москве. Съёмки самой ленты начнутся позже.- Уже второй день я в Москве принимаю участие в съёмках тизера фильма. Сам фильм будет сниматься позже, и кто там будет играть, ничего неизвестно. Да и загадывать наперёд, я не особо люблю. Одно скажу, что это интересный опыт, - сообщила актриса в соцсети.Также она рассказала, что провела целый день на съёмочной площадке с Галиной Леонидовной Петровой, заслуженной артисткой России, актрисой театра «Современник».- Как работает Галина Леонидовна, такое ощущение, что у неё в голове есть микрочип, где информация за секунду обрабатывается. Никаких лишних движений, всё выверено до миллиметра: слова, интонация, эмоции. А меня все эти дни колбасит. То догоняю, то туплю. В общем, первый опыт и какой, - радуется артистка.Лосолма Протасова вместе с ещё одной актрисой Бурятского драматического театра снимает вайны на бурятском языке. Короткие юмористические ролики обрели большую популярность в республике, на совместный аккаунт актрис подписано на сегодня 16,5 тысяч человек.