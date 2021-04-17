Автомобилисты не смогут воспользоваться переездом в Антипихе в течение 3 дней
В Чите в период с 9:00 22 апреля до 22:00 24 апреля будет закрыто движение автомобильного транспорта через переезд станции Антипиха Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
В этот период будут производиться работы на станции Антипиха в соответствии с планом капитальных работ в границах Читинской дистанции пути. Во фронт производства работ попадёт закрываемый железнодорожный переезд 6205 км ПК 4.
Напомним, что в Улан-Удэ в эти дни был частично закрыт железнодорожный переезд в посёлке Горького.
В Чите закроют движение через ж/д переезд
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