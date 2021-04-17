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В Чите закроют движение через ж/д переезд

В Чите закроют движение через ж/д переезд
Общество,  Фото:pixabay.com
Автомобилисты не смогут воспользоваться переездом в Антипихе в течение 3 дней

В Чите в период с 9:00 22 апреля до 22:00 24 апреля будет закрыто движение автомобильного транспорта через переезд станции Антипиха Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В этот период будут производиться работы на станции Антипиха в соответствии с планом капитальных работ в границах Читинской дистанции пути. Во фронт производства работ попадёт закрываемый железнодорожный переезд 6205 км ПК 4.

Напомним, что в Улан-Удэ в эти дни был частично закрыт железнодорожный переезд в посёлке Горького.
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