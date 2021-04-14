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В Улан-Удэ частично закроют ж/д переезд

В Улан-Удэ частично закроют ж/д переезд
Общество,  Фото:pixabay.com
Движение будет ограничено на одну ночь

На железнодорожном переезде, расположенном в посёлке имени Горького в Улан-Удэ с 14 по 15 апреля будут производиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 06:00.

- Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения, - сообщает ВСЖД.



железнодорожные переезды
 
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