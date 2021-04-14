В Улан-Удэ частично закроют ж/д переезд

Движение будет ограничено на одну ночь



На железнодорожном переезде, расположенном в посёлке имени Горького в Улан-Удэ с 14 по 15 апреля будут производиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 06:00.



- Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения, - сообщает ВСЖД.







