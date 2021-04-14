Движение будет ограничено на одну ночь
На железнодорожном переезде, расположенном в посёлке имени Горького в Улан-Удэ с 14 по 15 апреля будут производиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 06:00.
- Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения, - сообщает ВСЖД.
В Улан-Удэ частично закроют ж/д переезд
Общество, Фото:
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