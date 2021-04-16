Турнир состоится в майские праздники в Улан-Удэ
В Бурятии состоится первенство республики по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных школ. Турнир проведут в городском шахматном клубе Улан-Удэ со 2 по 3 мая.
Регистрация команд-участниц, прошедших предварительную регистрацию, пройдёт 2 мая с 12:00 до 12:45. Команды должны состоять из 4 человек: 3 юноши и 1 девушка не старше 2007 г.р. Начало первого тура запланировано в 13:15.
Победители среди команд награждаются дипломами и денежными призами. Также диплом и денежный приз получит лучшая сельская команда и победители на всех досках.
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В Бурятии проведут школьное первенство по шахматам
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