К концу года он будет полностью состоять из новых вагонов
С 11 апреля восстановлено ежедневное курсирование поезда №69/70 Чита – Москва. Ранее поезд отправлялся через день. Изменение расписания связано с повышением спроса на пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Как заявил ранее начальник ЗабЖД Александр Скачков, к концу 2021 года поезд Чита — Москва будет полностью состоять из комфортабельных новых вагонов. Всего на Забайкальской железной дороге к концу года количество новых пассажирских вагонов дальнего следования достигнет 135: плацкартных 82 вагона, 42 купейных и 11 штабных вагонов.
Напомним, что летом возобновит курсирование скорый поезд сообщением Улан-Удэ – Иркутск.
Поезд Чита – Москва возобновил ежедневное курсирование
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